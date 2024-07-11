

«Грузинская мечта» инициировала законопроект об амнистии тысяч осужденных

11.07.2024 17:17





Власти Грузии планируют амнистировать до 10 тысяч осужденных перед парламентскими выборами. Соответствующую законодательную инициативу правящая «Грузинская мечта» представила сегодня.



Как сообщил глава комитета парламента Грузии по правам человека Рати Ионатамишвили, амнистия затронет осужденных за преступления, совершенные до 1 июля 2024 года. Она распространится на 66 статей Уголовного кодекса Грузии и примерно на 290 статей Кодекса об административных правонарушениях.



Так, примерно три тысячи заключенных могут либо освободить из тюрем, либо сократить им сроки – наполовину, на одну четверть или одну шестую.



7 тысячам условно осужденных срок наказания планируется сократить на год.



Кого не коснется амнистия:



осужденных за убийства,

наркоторговцев,

насильников,

воров в законе,

осужденных за другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

По словам Ионатамишвили, авторы законопроекта соблюли «баланс между принципами гуманизма и интересами защиты общественной безопасности». Главная цель инициативы – «приблизить количество заключенных к европейскому стандарту», добавил он.



В первом чтении законопроект планируется принять на внеочередном заседании парламента этим летом. Окончательно утвердить его планируется на осенней сессии парламента.



Всего в Грузии 13 тюрем и колоний. По данным Минюста, на 1 марта в местах лишения свободы содержалось 9 770 человек, из которых 356 – женщины.



Грузия занимает второе место среди 46 стран Совета Европы по числу заключенных на 100 тысяч жителей.





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