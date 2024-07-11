

Кадагишвили: Что касается помощи, то это кредит, который страна может взять везде

11.07.2024 17:34





В качестве повода приводится закон о прозрачности, который в Европе называют «российским». Даже если бы этого закона не было, никто бы не открыл переговоры с Грузией, - так отреагировал на заявление посла Германии Петера Фишера депутат большинства парламента Грузии Ираклий Кадагишвили.



По его словам, такими заявлениями они пытаются навредить власти и повысить шансы оппозиции.



«Если кто-то и пытается вмешаться в выборы в Грузии, так это те, кто делает подобные заявления. Цель этих заявлений – как-нибудь реанимировать оппозицию. В качестве оправдания приводится закон о прозрачности, который в Европе называют «российским». Даже если бы этого закона [о прозрачности иностранного влияния] не было, никто бы не открыл переговоры с Грузией. Несмотря на то, что все исследования показывают, что Грузия является лидирующим государством среди стран-кандидатов, они бы не открыли переговоры, поскольку в конечном итоге оппозиция может не получить даже минимального результата на выборах. Поэтому они каким-то образом пытаются навредить власти и повысить шансы оппозиции. Что касается помощи, то это кредит, который страна может взять везде. Ради этих мелких задач приносятся в жертву десятилетия отношений между странами. После выборов все вернется на свои места, но, тем не менее, в общественном восприятии останется изъян. Не следует смотреть на мировую политику через розовые очки, зачастую между партнерами существуют разногласия по ряду вопросов. Мы не меняем целей по евроинтеграции, но на данном этапе у нас есть позиции по суверенитету нашей страны и лучшим целям, которые не отвечают интересам некоторых глобальных игроков», - заявил Ираклий Кадагишвили.



Для справки, по заявлению посла Германии Петера Фишера, Германия пересматривает свои отношения с Грузией.



«Мы решили на данный момент не брать на себя новые обязательства в отношении Грузии, поэтому в настоящее время у Германии нет новых финансовых обязательств по Грузии. Кроме того, вооруженные силы Германии отменили участие в учениях «Достойный партнер». Мы отменили большой правовой форум, который прошел в Тбилиси в прошлом году и должен был состояться в Берлине этим летом. Мы рассматриваем дальнейшие действия», - отметил Петер Фишер.





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