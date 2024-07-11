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Бочоришвили: Наша цель - сделать динамику отношений со стратегическими партнерами позитивной


11.07.2024   17:35


«Нашим желанием и целью является и останется, чтобы динамика наших отношений со стратегическими партнерами была положительной, это нужно Грузии, это нужно нашим стратегическим партнерам», — заявил председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.

По ее словам, отношения невозможно перезагрузить путем введения санкций и угроз.

«Невозможно перезагрузить отношения путем введения санкций и угроз. Нашим желанием и целью является и останется, чтобы динамика наших отношений с нашими стратегическими партнерами была позитивной, это нужно Грузии, это нужно нашим стратегическим партнерам, и, конечно, важно продолжать работать и сотрудничать в этом направлении», — заявила Мака Бочоришвили.






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