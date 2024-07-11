

Представители различных сфер общества основали движение «Выбирай Европу», к которому обратилась Саломе Зурабишвили

11.07.2024 17:35





Представители различных сфер общества основали движение «Выбирай Европу». По словам основателей движения, с 18 июля по 26 октября по всей Грузии и грузинской эмиграции начнется кампания «100 дней до победы».



К участникам мероприятия обратилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Зурабишвили отметила, что нынешнее правительство Грузии заморозило путь в Европу и тем самым отступило от Конституции страны.



По ее словам, судьба страны решится на выборах 26 октября.



«У нас не будет обычных выборов. Это не какая-то предвыборная кампания, иначе меня бы здесь не было в качестве президента. Это выбор судьбы страны. Это выбор нашего будущего, это настоящий референдум. На этом референдуме на одной стороне – грузинское общество, на другой – правительство, узурпировавшее наше будущее. Нельзя соглашаться с этим, нам нужно объединиться, выполнить хартию, которую все стороны подписали, а если еще не подписали, то говорят, что согласны. Времени после выборов будет очень мало, чтобы выполнить то, что там написано. У нас очень мало времени, чтобы вырваться из этого замороженного состояния, вернуться к нашим партнерам и убедить их, что мы вернулись на правильный путь и что они должны вновь открыть все двери, которые сегодня полузакрыты. Для нас это неизбежная задача. У нас нет другого пути, у нас нет другой альтернативы. Нас много, мы едины, и Грузия победит», — заявила Саломе Зурабишвили.





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