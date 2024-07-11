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Гахария: Иванишвили и его партия продолжают успешно разрушать процесс евроатлантической интеграции Грузии


11.07.2024   17:40


Иванишвили и его партия продолжают успешно разрушать процесс евроатлантической интеграции Грузии, вместе с нашим членством в ЕС и стратегическим партнерством с США.

На саммите НАТО в Вашингтоне впервые с 2008 года не упоминалась Грузия в контексте членства.
"Грузинская мечта" представляет собой угрозу национальной безопасности, ставя под угрозу наш суверенитет, территориальную целостность, демократию и европейское будущее, толкая страну к авторитаризму и изоляции.

Грузия должна победить в октябре против Иванишвили и вернуться на путь демократического развития и европейской и евроатлантической интеграции.


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