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Гахария: Иванишвили и его партия продолжают успешно разрушать процесс евроатлантической интеграции Грузии
11.07.2024 17:40
Иванишвили и его партия продолжают успешно разрушать процесс евроатлантической интеграции Грузии, вместе с нашим членством в ЕС и стратегическим партнерством с США.
На саммите НАТО в Вашингтоне впервые с 2008 года не упоминалась Грузия в контексте членства.
"Грузинская мечта" представляет собой угрозу национальной безопасности, ставя под угрозу наш суверенитет, территориальную целостность, демократию и европейское будущее, толкая страну к авторитаризму и изоляции.
Грузия должна победить в октябре против Иванишвили и вернуться на путь демократического развития и европейской и евроатлантической интеграции.
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