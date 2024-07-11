

TIG: Антикоррупционное бюро не обнародовало результаты мониторинга деклараций должностных лиц в 2023 году

11.07.2024 17:43





Transparency International – Georgia (TIG) сообщает, что Антикоррупционное бюро не обнародовало результаты мониторинга деклараций должностных лиц в 2023 году и призывает полностью обнародовать результаты в соответствии с требованиями антикоррупционного закона.



"В 2023 году мониторингу подлежали 720 деклараций, в том числе декларации премьер-министра Иракли Кобахидзе и его предшественника Иракли Гарибашвили, а также бывшего ген.прокурора Иракли Шотадзе и его заместителей, действующего главы СГБ Григола Лилуашвили и его заместителей, а также декларации депутатов Парламента и судей.



Антикоррупционное бюро не только нарушило сроки, но и не опубликовало данные о выявленных нарушениях и санкциях. 29 марта 2024 года в Парламент была представлена ​​только общая статистика мониторинга до 1 сентября 2023 года. Даже эти данные мониторинга с 1 сентября по 31 декабря 2023 года не обнародованы."



TIG отмечает, что в бюро поясняют, что результаты примерно 220 чиновников, в том числе действующего премьер-министра, 68 парламентариев, 13 заместителей министров, пяти судей, двух прокуроров и глав правительств автономных республик будут включены в годовой отчет за 2024 год, который будет опубликован в 2025 году(!).



В организации заявляют, что неразглашение результатов мониторинга на том основании, что административное производство еще продолжается, выходит за рамки требований, установленных законодательством.



Transparency International – Georgia (TIG) публикует доклад "Оценка деятельности Парламента Грузии в 2023 году", и сообщает, что за последний год Парламент "стал еще более закрытым и непрозрачным институтом".



В докладе отмечается, что во вхождении в Парламент и присутствии на комитетских слушаниях отказывали безосновательно, лишь с общей ссылкой на правила безопасности Парламента, и Парламент больше не предоставляет публичную информацию, которая могла бы стать основанием для критика депутатов.



Организация заявляет, что Парламент в рамках публичности информации не предоставил ей информацию, которую предоставлял в течение последних 10 лет и которая касалась количества выступлений членов Парламента, информацию о дисциплинарной ответственности, применяемой к депутатам, полную информация о деятельности комитетов.





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