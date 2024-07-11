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В Конституционный суд Грузии будут поданы три иска для отмены закона «об иноагентах»
11.07.2024 17:57
В Конституционный суд Грузии будут поданы три иска с требованием приостановить и отменить закон «об иноагентах». Один из них подготовит президент Грузии и направит его в суд в понедельник.
По распространенной информации, Саломе Зурабишвили попытается доказать судейской коллегии, что правительство нарушило статью 78 Конституции, которая касается «интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры».
Известно, что подобный совместный иск уже подготовили около 100 неправительственных организаций.
Кроме того, конституционный иск готовит и оппозиция.
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