

В Конституционный суд Грузии будут поданы три иска для отмены закона «об иноагентах»

11.07.2024 17:57





В Конституционный суд Грузии будут поданы три иска с требованием приостановить и отменить закон «об иноагентах». Один из них подготовит президент Грузии и направит его в суд в понедельник.



По распространенной информации, Саломе Зурабишвили попытается доказать судейской коллегии, что правительство нарушило статью 78 Конституции, которая касается «интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры».



Известно, что подобный совместный иск уже подготовили около 100 неправительственных организаций.



Кроме того, конституционный иск готовит и оппозиция.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





