

Узра Зея: Правозащитники и гражданское общество играют решающую роль в поддержке евроатлантического пути Грузии

11.07.2024 17:58





Заместитель Государственного секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея встретилась с представителями гражданского общества Грузии. Об этом представитель Госдепартамента США пишет в соцсети.



«Я благодарна за встречу с грузинскими правозащитниками и гражданским обществом, которые играют решающую роль в поддержке демократического и евроатлантического пути Грузии. США призывают всех уважать права человека и основные свободы», — написала Узра Зея.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





