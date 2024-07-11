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Бокучава: Мы активно работаем над конституционным иском, поскольку российский закон неконституционен


11.07.2024   19:03


Мы активно работаем над конституционным иском, поскольку российский закон, подрывающий грузинскую демократию, неконституционен, - заявила журналистам председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.

По словам Бокучава, она не возлагает больших надежд на то, что Конституционный суд примет независимое решение.

«Не могу сказать, что у меня большие ожидания относительно того, что Конституционный суд примет независимое решение, потому что мы видели ряд других решений, в которых Конституционный суд, как и суды других инстанций, принимают политические решения», - отметила Бокучава.

Кроме того, Тина Бокучава сказала и по поводу «Дружественного акта» (MEGOBARI Act). По ее словам, он стал бы прекрасной возможностью для Грузии в условиях демократических, прозападных властей, но из-за «Грузинской мечты», общество не может получить блага, о которых говорится в этом акте.

«При антиамериканском и антизападном правительстве Иванишвили мы не можем получить эти блага, и для их получения нам нужна смена власти. Сейчас единственное, что можно извлечь из «Дружественного акта» — это защита грузинской демократии путем применения индивидуальных санкций против Бидзины Иванишвили и его окружения», - заявила Бокучава.


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