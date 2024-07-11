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Комитет по иностранным делам Палаты представителей США принял MEGOBARI Act


11.07.2024   19:03


Комитет по иностранным делам Палаты представителей США принял MEGOBARI Act (Дружественный акт). Соответствующее голосование состоялось на заседании комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США.

«Закон о мобилизации и усилении потенциала Грузии для повышения подотчетности, устойчивости и независимости», сокращенно MEGOBARI Act был вынесен на голосование в комитете по иностранным делам Палаты представителей США сегодня.

Его поддержал 41 конгрессмен, против выступили 6.


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