

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США принял MEGOBARI Act

11.07.2024 19:03





Комитет по иностранным делам Палаты представителей США принял MEGOBARI Act (Дружественный акт). Соответствующее голосование состоялось на заседании комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США.



«Закон о мобилизации и усилении потенциала Грузии для повышения подотчетности, устойчивости и независимости», сокращенно MEGOBARI Act был вынесен на голосование в комитете по иностранным делам Палаты представителей США сегодня.



Его поддержал 41 конгрессмен, против выступили 6.





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