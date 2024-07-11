

Посол Франции: Мы решили временно прекратить нашу прямую помощь бюджету Грузии и усилить помощь гражданскому обществу и СМИ

11.07.2024 19:04





«Европейский совет пришел к выводу, что путь к вступлению в Евросоюз де-факто остановлен, это результат решений правительства Грузии, о которых все знают», — заявила посол Франции в Грузии Шераз Гасри.



По ее словам, прямая помощь бюджету Грузии приостановлена.



«27 июня Европейский совет пришел к выводу, что путь к вступлению в Евросоюз де-факто приостановлен, это результат принятых правительством Грузии решений, о которых все знают. По этой причине мы решили временно приостановить нашу прямую помощь бюджету Грузии и усилить помощь гражданскому обществу и средствам массовой информации. Правительство Грузии должно изменить этот курс, чтобы мы могли вернуться к тому, чем мы хотим заниматься, то есть продолжать поддерживать Грузию во всех областях», — заявила Гасри.





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