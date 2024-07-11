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Дарчиашвили: Участие Грузии в саммите НАТО было важным


11.07.2024   19:05


«В Вашингтоне завершился юбилейный саммит НАТО, который, думаю, был очень продуктивным. В очередной раз было зафиксировано очень сильное единство стран-членов и стран-партнеров, состоялась дискуссия о вызовах, с которыми сегодня сталкивается мир в плане безопасности», — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

По словам Дарчиашвили, на саммите состоялись очень глубокие дискуссии о том, как единством преодолевать вызовы.

«Участие Грузии в саммите было очень важным, и мы думаем, что Грузия продолжит очень активно работать со своими партнерами, чтобы добиться конкретных, ощутимых результатов и прогресса на пути к интеграции в НАТО. Я считаю, что это было очень правильное решение — пригласить партнёров в Вашингтон, в том числе присутствие Грузии наряду со странами-членами НАТО. Также мне довелось участвовать в различных мероприятиях, проводимых по приглашению Энтони Блинкена. У меня была возможность поговорить с моими коллегами в двустороннем формате о различных вопросах, двусторонних отношениях и проблемах общего значения», — заявил Дарчиашвили.


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