

Дарчиашвили: Участие Грузии в саммите НАТО было важным

11.07.2024 19:05





«В Вашингтоне завершился юбилейный саммит НАТО, который, думаю, был очень продуктивным. В очередной раз было зафиксировано очень сильное единство стран-членов и стран-партнеров, состоялась дискуссия о вызовах, с которыми сегодня сталкивается мир в плане безопасности», — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.



По словам Дарчиашвили, на саммите состоялись очень глубокие дискуссии о том, как единством преодолевать вызовы.



«Участие Грузии в саммите было очень важным, и мы думаем, что Грузия продолжит очень активно работать со своими партнерами, чтобы добиться конкретных, ощутимых результатов и прогресса на пути к интеграции в НАТО. Я считаю, что это было очень правильное решение — пригласить партнёров в Вашингтон, в том числе присутствие Грузии наряду со странами-членами НАТО. Также мне довелось участвовать в различных мероприятиях, проводимых по приглашению Энтони Блинкена. У меня была возможность поговорить с моими коллегами в двустороннем формате о различных вопросах, двусторонних отношениях и проблемах общего значения», — заявил Дарчиашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





