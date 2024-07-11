

Против избитого на митинге депутата парламента Грузии начали административное дело

11.07.2024 19:05





Избитого силовиками депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили обвиняют в неповиновении полиции и мелком хулиганстве.



Против политика начали административное дело из-за событий, которые произошли на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси в начале мая. Повестку в суд Элисашвили получил только накануне. Сегодня по делу было назначено первое заседание. Депутат покинул зал в знак протеста. Он назвал аргументы полиции абсурдными и указал, что в суд обвинение принесло фрагменты видеозаписей, которые «их устраивают».



«Остального как будто бы и не было. Мне вменяют безадресную матерщину и то, что я якобы хулиган, а то, что меня чуть не убили – никто и ухом не повел», — заявил депутат журналистам.



Он усомнился в объективности грузинского суда, назвав его «дуканом».



«Я оказался вовлечен в спектакль абсурда и тошнотворную неразбериху и особо участвовать во всем этом не собираюсь», — сказал Элисашвили.



По словам адвоката политика Георгия Рехвиашвили, на суде представители МВД потребовали, чтобы Элисашвили лишили права на ношение огнестрельного оружия.



«Целью всего этого процесса является то, чтобы Алеко Элисашвили не смог защитить себя от тех налетчиков, которые, как мы все хорошо видели на протяжении этого времени, нападали на молодежь, политиков, как преследовали их на улице… В этом абсурде мы участвовать не будем», — заявил адвокат.



Элисашвили утверждает, что дважды подвергся физическому насилию со стороны спецназа на акциях против закона об иноагентах – 1 мая и 17 апреля. Специальная следственная служба начала расследование по факту возможного превышения должностных полномочий со стороны полиции. До сих пор о задержанных по делу не сообщалось.





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