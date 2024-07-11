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Закон США «MEGOBARI» принят комитетом и готовится к голосованию в Палате представителей


11.07.2024   19:52


Комитет по иностранным делам Палаты представителей США принял «MEGOBARI act» в отношении Грузии.

Документ поддержал 41 конгрессмен, против него проголосовали шесть человек.

Обсуждение «MEGOBARI act» состоялось в комитете по иностранным делам Палаты представителей вчера.

Основными положениями «MEGOBARI act» являются:

«Поддержка демократии и верховенства закона — акт декларирует политику США по защите демократических ценностей, прав человека и верховенства закона в Грузии. Он признает значительный прогресс, достигнутый гражданским обществом Грузии, и подчеркивает важность укрепления демократии для региональной стабильности и интересов США.

Реагирование на откат от демократии — в ответ на недавний откат от демократии в Грузии закон включает в себя призыв к усилению контроля за действиями грузинского правительства и его связями с Россией и другими авторитарными режимами.

Отчетность и санкции — акт требует нескольких отчетов для обеспечения подотчетности, включая отчеты о коррупционных практиках в Грузии, поддерживающих интересы России, и уклонение от санкций, оценку, выявление проникновения российской разведки в Грузию и потенциальное сотрудничество с Китаем, и санкции, а также ограничения на поездки в отношении таких лиц, которые подрывают демократию в Грузии.

Создание рабочей группы по мониторингу демократии — акт предусматривает создание рабочей группы по мониторингу и содействию демократической среде в Грузии, особенно во время выборов, для обеспечения справедливого и свободного избирательного процесса.

Укрепление двусторонних отношений и поддержки после подтверждения значительного демократического прогресса в Грузии, закон предусматривает дальнейшую помощь США в: переговорах по более благоприятному торговому соглашению с Грузией; расширение программ обмена среди людей и упрощение визового режима; разработка экономического и модернизационного пакета; обеспечение безопасности и оборонной поддержки для противодействия российской агрессии».


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