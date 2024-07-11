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Папуашвили: Я неоднократно призывал их осудить кампанию презрения и террора
11.07.2024 19:53
Последние два года я предупреждал европейских и американских дипломатов и бюрократов, что финансирование радикалов из бюджета ЕС с использованием схем липовых НПО наносит вред нашей стране, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Как отмечает спикер парламента, он неоднократно призывал их осудить кампанию презрения и террора, проводимую во имя Европы и во многих случаях финансируемую из Европы.
«Последние два года я предупреждал европейских и американских дипломатов и бюрократов, что финансирование радикалов из бюджета ЕС и использование схем липовых НПО наносит вред нашей стране (ничего уж не скажу о содействии деполяризации и подобных высоких материях).
Однако я неоднократно призывал их осудить кампанию презрения и террора, проводимую во имя Европы и во многих случаях финансируемую из Европы. Я также предупреждал и о том, что их молчание будет воспринято как одобрение насилия.
К сожалению, в ответ лишь безразличие и отсутствие самокритики. И эта атака является прямым результатом этого безразличия.
Это не та Европа, сотворцами которой являемся мы, грузины», - пишет спикер парламента.
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