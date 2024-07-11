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Замгоссекретаря США призвала власти Грузии прекратить антидемократические действия
11.07.2024 20:42
США твердо поддерживают евроатлантические стремления грузинского народа, однако действия «Грузинской мечты» затормозили прогресс в достижении этой цели. Об этом заместитель госсекретаря США Узра Зея пишет на своей странице в Х (Twitter) после встречи с женщинами-лидерами «Грузинской мечты».
«Я говорила с женщинами-лидерами «Грузинской мечты» о важности защиты демократических норм и прав человека. США твердо поддерживают евроатлантические стремления грузинского народа, однако действия «Грузинской мечты» затормозили прогресс в достижении этой цели. Мы призываем правительство Грузии прекратить антидемократические действия и дезинформацию против США», - пишет Зея.
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