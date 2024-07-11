

Президент Грузии: Эта страна никогда не была и не будет пророссийской

11.07.2024 22:34





Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила грузино-американские отношения и евроатлантическую интеграцию Грузии с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Узрой Зеей. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.



На встрече, состоявшейся во дворце Орбелиани, президент Грузии, говоря о европейском будущем страны, подчеркнула, что Грузия никогда не была и никогда не будет пророссийской, и абсолютное большинство грузинского народа выбирает европейский путь страны.



Президент Грузии выразила заместителю государственного секретаря Соединенных Штатов Америки благодарность за твердую поддержку развития страны в различных областях на протяжении десятилетий со дня независимости Грузии.



Разговор коснулся предстоящих парламентских выборов, и, как отметила президент Грузии, произойдет полная мобилизация общества, неправительственного сектора и молодежи, и грузинский народ еще раз подтвердит свой европейский выбор.



В ходе обсуждения грузино-американских отношений на встрече разговор коснулся переноса военных учений и возможных последствий этого.



«Обсуждалась важность «Грузинской хартии», которая представляет собой план действий, составленный президентом для скорейшей реализации рекомендаций Евросоюза. Подписавшие хартию взяли на себя ответственность выполнить свои обязательства, чтобы Грузия вернулась на европейский путь.



Заместитель госсекретаря США поблагодарила президента Грузии за руководство европейским путем страны и еще раз отметила, что ее визит является подтверждением того, что глубокое партнерство с грузинским народом важно для Америки и что США будут продолжать поддержать суверенитет Грузии.



По ее словам, осуществленные властями Грузии антидемократические изменения, наполненные значительными вызовами, поставили под угрозу евроатлантический путь страны, выражающий волю грузинского народа», - говорится в информации, распространенной администрацией президента.





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