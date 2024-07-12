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Ираклий Кобахидзе провел прощальную встречу с послом Великобритании


12.07.2024   11:22


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Великобритании Марком Клейтоном, находящимся с дипломатической миссией в Грузии.

По информации администрации правительства, на прощальной встрече было подчеркнуто стратегическое партнерство между Грузией и Великобританией, а также отмечен важный вклад Соединенного Королевства в процесс укрепления государственных институтов Грузии.

Премьер-министр поблагодарил дипломата за поддержку Грузии и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.


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