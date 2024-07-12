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Ираклий Кобахидзе провел прощальную встречу с послом Великобритании
12.07.2024 11:22
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Великобритании Марком Клейтоном, находящимся с дипломатической миссией в Грузии.
По информации администрации правительства, на прощальной встрече было подчеркнуто стратегическое партнерство между Грузией и Великобританией, а также отмечен важный вклад Соединенного Королевства в процесс укрепления государственных институтов Грузии.
Премьер-министр поблагодарил дипломата за поддержку Грузии и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.
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