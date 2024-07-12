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Замгоссекретаря США встретилась c представителями оппозиции
12.07.2024 11:44
Заместитель Государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея встретился с представителями оппозиции. О встрече Узра Зея пишет в социальной сети.
«Плодотворная дискуссия с женщинами-лидерами оппозиционных партий Грузии. Уважение к политическому плюрализму является неотъемлемой частью демократии, и США призывают к свободным и справедливым парламентским выборам в соответствии со стандартами ОБСЕ», — написала Узра Зея в соцсети.
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