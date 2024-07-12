

Правящая партия и оппозиция комментируют Вашингтонскую декларацию НАТО

12.07.2024 11:47





Впервые после решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года в Декларации Вашингтонского саммита НАТО, принятой главами союзных государств 11 июля, не содержится формулировки о том, что «Грузия станет членом альянса», а «План действий к членству будет неотъемлемой частью этого процесса».







Представители власти и дипломаты не акцентировали внимания на этот факт, а оппозиция обвинила власть в подрыве евроатлантического будущего Грузии.



Правящая команда

Ираклий Чиковани, вице-премьер, министр обороны: «Грузия имеет свое место в этом документе. Важно, чтобы было четкое заявление о том, что территории Грузии оккупированы и вооруженные силы Российской Федерации должны быть выведены с территорий Грузии… Что касается политики расширения, в этом отношении тоже есть запись, возможно, не с прямым указанием Бухареста, но НАТО заявляет, что все государства свободны принимать решение о том, к какому альянсу присоединиться, и поэтому поддерживает политику открытых дверей, об этом также упоминается… Также контекст, который подразумевает, что ближайшие партнеры альянса, такие как Грузия, как государство-аспирант… все эти государства важны для обеспечения международной безопасности… мы все принесли много жертв ради этого».



Виктор Долидзе, посол Грузии в НАТО: «Даже в отличие от Мадрида и Вильнюса, это не было всеобъемлющее, подробное итоговое коммюнике, где темы, связанные с безопасностью или какими-либо другими вопросами, были подробно и конкретно расписаны конкретно к любому региону в отношении страны. Это была короткая политическая декларация, которая состоит даже не из сорока глав, тогда как у нас были коммюнике в 60, 70, 80 и более… Поэтому Грузия не была исключением и не было никаких дальнейших политических планов, как у альянса, так и у нашей страны».



Шалва Папуашвили, председатель Парламента: «В потоке ложных обвинений и дезинформации мы должны помнить, в чем правда. Согласно решению властей «Грузинской мечты», в «Миссии сильной поддержки» НАТО в Афганистане в 2015-2021 годах Грузия среди стран, не входящих в НАТО, участвовала с самым большим контингентом, причем по сравнению с самими членами НАТО, мы были четвертыми после США, Германии и Италии. Ничего не буду говорить уже о том, кто выполнял задачи какой сложности. Мы все знаем и помним истории и жертвы наших героических солдат. Какую роль сыграла Грузия в обеспечении быстрого вывода войск НАТО из Афганистана в 2021 году – отдельная история. Нам также следует помнить, что мы опередили многие страны-члены НАТО с точки зрения демократического и институционального развития.



Оппозиция

Теона Акубардия, «Группа реформаторов», депутат Парламента: «Сегодня самый трудный день для Грузии на пути вступления в НАТО, потому что 22-летняя политика открытых дверей с НАТО была закрыта «Грузинской мечтой»… Впервые , после саммита в Бухаресте 2008 года, на саммите обещание принятия Грузии в НАТО больше не упоминается в тексте, а это означает, что прогресс в НАТО, в условиях «Грузинской мечты», невозможен. Впервые в декларации саммита НАТО Грузия как страна-партнер больше не упоминается не только как страна, но и среди них ни с точки зрения демократического прогресса, ни обороноспособности, нет никаких записей относительно Грузии».



Тина Бокучава, «Единое национальное движение»: «Вопрос интеграции Грузии в НАТО повсеместно нашел отражение в итоговом документе, который НАТО принимает после каждого саммита. В этом году мы впервые увидели такое коммюнике, где вопрос интеграции Грузии в НАТО изъят и изъят из-за антизападной, изоляционистской политики Иванишвили».



Георгий Гахария, «За Грузию»: «Впервые с 2008 года на саммите НАТО в Вашингтоне Грузия не упоминалась в контексте присоединения. Иванишвили и его партия успешно продолжают преднамеренное разрушение процесса евроатлантической интеграции Грузии, а также перспективы вступления в ЕС и ее стратегического партнерства с Америкой. Правящая партия представляет собой прямую угрозу национальной безопасности Грузии. Власть (Грузинской) мечты угрожает нашему суверенитету, территориальной целостности, демократии и европейскому будущему. Мечта ведет страну к авторитаризму и изоляции. Грузия должна победить Иванишвили, чтобы иметь возможность вернуться на путь демократического развития, европейской и евроатлантической интеграции».



Ника Гварамия, «Ахали»: «Согласно последней декларации НАТО хорошо видно, кто на самом деле является партией войны в Грузии, это «Грузинская мечта», потому что по действиям, которые она целенаправленно и последовательно осуществляет против наших западных партнеров, отдельных стран, а также Евроатлантического блока, «Грузинская мечта» оставляет нас уязвимыми и один на один с Россией. Единственный язык, который понимает Россия, это язык сильного защитника, нам нужен сильный защитник, чтобы не было войны и войны не будет потому, что такой защитник у нас все равно будет в лице Запада, главное заключается в том, чтобы мы решили это 26 октября. Нет – «Грузинской мечте», да миру».



Зураб Джапаридзе, «Гирчи – больше свободы»: «Это ответ наших западных партнеров на принятие российского закона и антизападную риторику, которой «Грузинская мечта» занимается в этой стране уже несколько лет. Тот факт, что Грузия больше не упоминается и даже не зафиксировано подтверждение того, что было зафиксировано тогда в решении Бухарестского саммита, является политическим посланием для всего мира, не только для нас, о том, что Грузию больше не рассматривают как партнера, каким она была раньше, и что процессы интеграции Грузии в НАТО приостановлен фактически, то есть мы реально находимся в ситуации, когда Европа говорит нам, что процесс европейской интеграции остановлен, а НАТО говорит нам, что процесс интеграции в НАТО остановлен. Есть только один способ изменить ситуацию – это смена власти».



Ана Нацвлишвили, «Лело для Грузии»: «Власть, которая служит России, интересам Кремля, а не интересам грузинского народа, добилась успеха и остановила процесс интеграции страны в НАТО. Это тяжелейшее последствие российского закона и российской политики властей».



Источник: Civil Georgia

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