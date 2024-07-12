

23 государства и ЕС подписали «Украинский компакт»

12.07.2024 11:56





В Вашингтоне на саммите НАТО состоялась встреча лидеров государств, подписавших с Украиной соглашения по безопасности.



Как сообщает «Европейская правда», лидеры Украины, США, еще 21 государства НАТО, а также ЕС и Японии по итогам встречи подписали "Украинский компакт" (Ukraine Compact) – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.



Документ ставит целью "ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности". В нем государства-подписанты обязуются выполнять свои обязательства по двусторонним договорам по безопасности, а именно:



Поддерживать насущные потребности Украины в сфере обороны и безопасности, в том числе путем продолжения предоставления помощи в сфере безопасности и обучения, современной военной техники, а также оборонной промышленности; ускорить усилия по развитию будущих Вооруженных Сил Украины; в случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения нынешних боевых действий, быстро и коллективно собраться на самом высоком уровне для определения соответствующих последующих шагов в поддержку Украины, включая предоставление быстрой и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложение на Россию экономических и других штрафов.



Договор является открытым для присоединения других государств. И будет действовать параллельно с продвижением Украины к вступлению в ЕС и НАТО.





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