

Для парламента Грузии закупят 60 новых машин стоимостью около $2,5 млн

12.07.2024 13:10





Парламент Грузии потратит около 2,5 млн долларов на приобретение 60 новых автомобилей. Соответствующий тендер объявлен на сайте Агентства госзакупок, сообщает Mtavari.



Ориентировочная стоимость закупки составляет более 6,7 млн лари. Из них около 5,6 млн лари – это стоимость самих транспортных средств, а 1,1 млн лари – стоимость обслуживания в течение 5-летнего гарантийного периода.



Все 60 закупаемых машин – легковые гибридные автомобили I класса. Что касается других критериев, согласно документации, длина машин должна составлять не менее 4,83 метра, ширина – не менее 1,79 метра, а мощность – не менее 195 лошадиных сил.



Гибридные машины должны заменить 60 имеющихся «амортизированных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания».



Всего на балансе аппарата парламента сейчас числится 89 машин. В их числе протокольные и дежурные машины, а также микроавтобусы для обслуживания делегаций. Все транспортные средства — старше десяти лет.



Как отмечается, у большинства машин истек срок эксплуатации и их балансовая стоимость равна нулю. При этом обслуживание старых машин обходится гораздо дороже.



Согласно процедурам закупок и графику поставок, новые машину поступят с 2025 года, и будут обслуживать депутатов парламента следующего созыва.



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