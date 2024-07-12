

Евросоюз потратил более 354 миллионов евро на безопасность Грузии - ЕСВС

12.07.2024 13:24





Европейская служба внешних связей (ЕСВС) публикует информацию о суммах, выделенных с 2008 по 2024 год на укрепление безопасности Грузии. В посте опубликованном в соцсети Х говорится, что Миссия наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) действует в Грузии с 2008 года.



В рамках этой миссии в Грузии:



В 2008-2024 годах было потрачено более 345 миллионов евро;

Бюджет на 2023-2024 годы составляет более 47 миллионов евро.

Цель миссии:



• Поддержание долгосрочной стабильности и предотвращение военных действий;

• Содействие безопасной и нормальной жизни населения, проживающего вдоль административной границы с Абхазией и Южной Осетией;

• Укрепление доверия между сторонами конфликта.



«Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии», - говорится в публикации ЕСВД.





Также отмечается, что на усиление Сил обороны Грузии в 2021-2023 годах было потрачено 62 миллиона евро. Сумма была потрачена на:



• Два полностью оборудованных мобильных медицинских пункта;

• Медицинское оборудование в Горийском военном госпитале;

• 42 грузовых автомобиля;

• 96 индивидуальных и 17 инженерных комплектов группового типа;

• Тренинги и учения по кибербезопасности.



В этом же посте упоминается, что помощь, выделенная на 2024 год, приостановлена. Несколько дней назад стало известно, что из-за принятия закона об «иноагентах» Евросоюз приостановил помощь в размере 30 миллионов евро, выделенную на усиление обороны Грузии.



«Это только первый шаг, будут и другие», — заявил журналистам 9 июля посол ЕС Павел Герчинский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





