

Вагенер: Нам придется пересмотреть не только программы ЕС, но и двустороннее германо-грузинское сотрудничество

12.07.2024 14:26





Нам придется пересмотреть не только программы ЕС в отношении Грузии, но и германо-грузинское двустороннее сотрудничество во многих сферах, - заявил в эксклюзивном интервью «Интерпрессньюс» координатор федерального правительства Германии по межобщественному сотрудничеству со странами Южного Кавказа, Республикой Молдова и Центральной Азией Робин Вагенер.



По его словам, Евросоюз по-прежнему заинтересован во вступлении Грузии в ЕС, однако этот процесс на паузе из-за действий властей Грузии.



Робин Вагенер также отметил, что Германия обязательно пересмотрит все программы, связанные с Грузией, и решит, продолжать их или нет.



«Что следует сделать в данный момент? В первую очередь, это очень четкая позиция - дальнейшего вступления не будет. Все это не случайный процесс, а вызвано решением грузинского правительства. ЕС по-прежнему заинтересован в дальнейшем присоединении, и грузинский народ тоже. Мы видим это, и очень впечатляет, что столько людей протестуют против закона и хотят идти по пути ЕС. Но также ясно, что нам придется пересмотреть не только программы Евросоюза, но и многие сферы двустороннего германо-грузинского сотрудничества.



Следует отметить одно, это только военная сфера, это много других направлений, например, агентства развития, экономическое сотрудничество. Нам придется пересмотреть этот процесс. Думаю, важно быть четкими, наша реакция не касается всего населения Грузии, которое хочет стать частью ЕС. Мы хотим иметь либеральную демократию и продолжать этот путь, пересмотреть все программы и четко определить, какие продолжатся, а какие нет. Именно это и происходит в данный момент. Но это будет иметь очень четкие последствия. Никаких дальнейших программ, программы, которые были приняты в прошлом, также будут пересмотрены», - заявил он.



Кроме того, координатор федерального правительства Германии пояснил, по каким конкретно направлениям программы могут быть приостановлены. По его словам, это особенно касается правительственных программ.



«Речь идет об обзоре программ, особенно тех программ, которые напрямую поддерживают или финансируют правительственные структуры. Это также может включать программы, от которых получают выгоду и граждане. Будут последствия, которые сможет увидеть и почувствовать и широкое население», - заявляет он.





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