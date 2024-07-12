

Папуашвили: В бюджет Грузии не поступают деньги из бюджета Франции

12.07.2024 14:29





Не соответствует действительности - никакого прямого бюджетного финансирования из Франции нет. Поэтому немного непонятно, чего касалось это заявление, - так откликнулся на заявление посла Франции Шераз Гасри председатель парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, раздраженные реакции, которые наблюдаются со стороны партнеров, не соответствуют реакциям, соответствующим европейской ценности.



«Это не соответствует действительности. В бюджет Грузии не поступают деньги из бюджета Франции. Нет прямого бюджетного финансирования из Франции. Поэтому немного непонятно, чего касалось это [заявление]. Бюджетная помощь - это инструмент специфической финансовой помощи, под которой подразумевается бюджетная помощь», - сказал Шалва Папуашвили.



Кроме того, Папуашвили оценил недавние заявления европейских послов в целом и отметил, что это прискорбно и он ожидал услышать от них обещание, что поступившие из их стран деньги будут прозрачными.



«Что касается комментариев, которые я слышу последние несколько дней, это печально. Я ожидал услышать от европейских послов обещание, что деньги, полученные из их стран, будут прозрачными и они скажут грузинскому народу, кому, за что и сколько они дают этих денег. Вместо этого мы слышим сердитые комментарии, я не знаю, почему некоторые дипломаты становятся эмоциональными, но мы слышим такие комментарии, которые, я не думаю, что являются серьезным восприятием вызова, перед которым стоит грузинское общество.



Грузины четко заявили, что их желание - знать больше о том, какие деньги поступают, куда они уходят и на что тратятся. Мы видим раздраженную реакцию в ответ, что, конечно, не соответствует европейским ценностям. Поэтому мой единственный призыв - чтобы все вернулись к тем общим ценностям, которые мы разделяем - ценностям прозрачности, публичности и взаимного уважения. Вернитесь к ним и действуйте перед грузинским народом с этими ценностями прозрачно», - отметил Папуашвили.





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