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Депутат Европарламента: «Грузинская мечта» не приведет Грузию в ЕС


12.07.2024   14:33


Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс комментирует последние решения ЕС и США о приостановке разного рода помощи Грузии из-за антизападной политики проводимой «Грузинской мечтой»:

««Грузинская мечта» не приведет Грузию в ЕС.

На октябрьских парламентских выборах грузины смогут проголосовать против «Мечты» и вернуть свою страну в нужное русло.

Но оппозиция и гражданское общество должны оставаться едиными и приверженными Хартии Грузии», — написал в соцсети Х евродепутат.


Источник: SOVA
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