|
|
|
Депутат Европарламента: «Грузинская мечта» не приведет Грузию в ЕС
12.07.2024 14:33
Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс комментирует последние решения ЕС и США о приостановке разного рода помощи Грузии из-за антизападной политики проводимой «Грузинской мечтой»:
««Грузинская мечта» не приведет Грузию в ЕС.
На октябрьских парламентских выборах грузины смогут проголосовать против «Мечты» и вернуть свою страну в нужное русло.
Но оппозиция и гражданское общество должны оставаться едиными и приверженными Хартии Грузии», — написал в соцсети Х евродепутат.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна