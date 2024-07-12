

Депутат Европарламента: «Грузинская мечта» не приведет Грузию в ЕС

12.07.2024 14:33





Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс комментирует последние решения ЕС и США о приостановке разного рода помощи Грузии из-за антизападной политики проводимой «Грузинской мечтой»:



««Грузинская мечта» не приведет Грузию в ЕС.



На октябрьских парламентских выборах грузины смогут проголосовать против «Мечты» и вернуть свою страну в нужное русло.



Но оппозиция и гражданское общество должны оставаться едиными и приверженными Хартии Грузии», — написал в соцсети Х евродепутат.



Источник: SOVA

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