

Спецпредставитель генсека НАТО призывает правительство Грузии ускорить реформы

12.07.2024 14:50





«Мы призываем правительство Грузии ускорить реформы и изменить курс в отношении закона о влиянии иностранных агентов», — заявил в интервью телекомпании Formula спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.



«2 дня назад у меня была встреча с министром иностранных дел Грузии здесь, в Вашингтоне, и я сказал ему, что мы абсолютно привержены суверенитету и территориальной целостности Грузии и поддерживаем евроатлантические устремления страны, которые ваш народ ясно подтвердил в последние месяцы…



Но важно, чтобы правительство продолжало демонстрировать свою приверженность евроатлантическим устремлениям. Есть опасения по поводу решений, которые правительство Грузии приняло в последние месяцы, и мы публично заявили об этом правительству Грузии. Я даже отреагировал на принятие закона «об иностранном влиянии» несколькими «твиттами». Этот закон и политическая поляризация в Грузии пагубны.



Мы считаем, что Грузии следует ускорить реформы, необходимо провести большую работу в связи с предстоящими выборами, которые должны пройти в свободной, прозрачной, справедливой и демократической среде. Я получил соответствующее обещание от министра иностранных дел вашей страны», — заявил Коломина.





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