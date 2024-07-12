

Обязательство ЕС поддерживать грузинский народ и укреплять безопасность Грузии остается непоколебимым - EEAS

12.07.2024 15:45





Обязательство ЕС - стоять рядом с грузинским народом и укреплять безопасность Грузии остается непоколебимым. Мы продолжим поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, - об этом пишет Служба внешних действий Евросоюза (EEAS) в соцсети X, где распространяет информацию о поддержке Грузии Евросоюзом.



«ЕС способствует безопасности Грузии. Миссия наблюдателей ЕС поддерживает общую безопасность в Грузии с 2008 года. Головной офис находится в Тбилиси, а региональные офисы - в Гори, Мцхета и Зугдиди. В миссии работают до 200 гражданских наблюдателей из стран-членов ЕС.





Общий бюджет на 2008-2024 годы составляет 354 миллиона евро, а бюджет на 2023-2024 годы - 47 миллионов евро. Целью миссии является предотвратить возобновление боевых действий и способствовать долгосрочной стабильности, способствовать возвращению безопасной и нормальной жизни для населения, проживающего вдоль административных границ с Абхазией и Южной Осетией, создание доверия между сторонами конфликта», - отмечено в информации.



В Службе внешних действий Евросоюза поясняют, что «Европейский фонд мира» для Грузии укрепляет Вооруженные силы Грузии.





«Фонд продолжает осуществление помощи за 2021-2023 годы (62 миллиона евро), получение помощи на 2024 год приостановлено. Предоставленное по сей день оснащение включает: два полностью оборудованных медицинских учреждения, медицинское оснащение для Горийского военного госпиталя, 42 грузовых автомобиля, 96 индивидуальных и 17 инженерных наборов группового уровня, подготовку и учения по киберзащите», - говорится в информации.





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