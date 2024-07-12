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Президент возвращает в парламент пакет изменений в пенсионный закон без мотивированных замечаний
12.07.2024 16:33
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вернула в парламент пакет изменений, вошедших в пенсионный закон.
Об этом на пресс-конференции заявил парламентский секретарь Саломе Зурабишвили Георгий Мсхиладзе.
По его словам, закон будет отправлен обратно в парламент без мотивированных замечаний.
Также, по словам Георгия Мсхиладзе, вынесение упомянутого вопроса за пределы парламента и передача таких полномочий премьер-министру недопустимы и содержит риски.
«Президент Грузии не подписала изменения, вносимые в закон о накопительной пенсии, и вернула данный закон в парламент. С осуществленными изменениями члены совета фонда будут назначаться премьер-министром, в то время как по данной модели, члены инвестиционного совета фонда избирались парламентом.
Недопустимо выносить этот процесс из парламента и такая концентрация власти в руках премьер-министра. Данное изменение создает риск, что управляющий совет может быть укомплектован кадрами, проводящими интересы правящей силы. Это сделает возможным осуществление инвестирования фонда по политическим решениям правящей силы, в различные государственные, менее прибыльные проекты и не будет служить лучшим интересам населения.
Пенсионная реформа в Грузии считалась одной из успешных реформ, ввиду этого неоправданно принимать такие изменения, которые репутационно наносят ущерб закону и расшатывают доверие к нему населения. Устойчивая пенсионная реформа напрямую связана с благосостоянием граждан. Мы призываем правительство Грузии действовать, учитывая интересы более полутора миллионов граждан Грузии.
Здесь же поясню, что это не означает отправку в парламент т.н. вето с мотивированными замечаниями. Президент использует свое конституционное право, направляет в парламент закон, который председатель парламента подпишет в 5-дневный срок», - заявил Георгий Мсхиладзе.
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