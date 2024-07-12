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Избрать генерального прокурора планируется на внеочередной сессии парламента на следующей неделе


12.07.2024   16:58


Избрать генерального прокурора планируется на внеочередной сессии парламента на следующей неделе.

Информацию об этом распространяет парламент Грузии.

«На следующей неделе, вероятно, 18-19 июля, состоится внеочередная сессия парламента. О конкретных сроках мы сообщим членам парламента», — заявил на заседании бюро председатель парламента Шалва Папуашвили.

Прокурорский совет прокуратуры выбрал Георгия Габиташвили кандидатом на пост генерального прокурора Грузии и представил его парламенту для избрания. Бюро передало этот вопрос на рассмотрение комитета по юридическим вопросам.


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