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Избрать генерального прокурора планируется на внеочередной сессии парламента на следующей неделе
12.07.2024 16:58
Избрать генерального прокурора планируется на внеочередной сессии парламента на следующей неделе.
Информацию об этом распространяет парламент Грузии.
«На следующей неделе, вероятно, 18-19 июля, состоится внеочередная сессия парламента. О конкретных сроках мы сообщим членам парламента», — заявил на заседании бюро председатель парламента Шалва Папуашвили.
Прокурорский совет прокуратуры выбрал Георгия Габиташвили кандидатом на пост генерального прокурора Грузии и представил его парламенту для избрания. Бюро передало этот вопрос на рассмотрение комитета по юридическим вопросам.
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