

Лицам, обвиняемым и осужденным за терроризм могут ограничить право на свидания, переписку, телефонные разговоры и другие права

12.07.2024 17:47





Для лиц, обвиняемых и осужденных за терроризм, преступления, направленные против конституционного строя и основ безопасности Грузии планируется ограничить право на короткие и длительные свидания, а также право на переписку и телефонные разговоры.



В связи с этим в Пенитенциарный кодекс добавляется ​​новая норма. Законопроект, автором которого являются депутаты «Грузинской мечты», уже инициирован в парламенте и, предположительно, будет обсуждаться в первом чтении на внеочередной сессии на следующей неделе.



Инициаторы поясняют, что вопросы ограничения соответствующих прав регулируются действующим законодательством в случаях, когда ограничение этих прав необходимо для достижения легитимных целей, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, но «не регулируются такие случаи, когда необходимость ограничения соответствующих прав обвиняемого, осужденного может вытекать из легитимной цели защиты государственной безопасности».



Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты «Грузинской мечты»: Александр Табатадзе, Анри Оханашвили, Тенгиз Шарманашвили, Гия Бенашвили, Ресан Концелидзе, Давид Матикашвили, Алуда Гудушаури, Ираклий Шатакишвили, Александр Далакишвили, Леван Мачавариани и Кетеван Чарквиани.





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