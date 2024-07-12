

Бокучава:Победа оппозиции на выборах 26 октября – единственный шанс спасти страну, мы должны суметь невозможное

12.07.2024 19:48





До выборов осталось 106 дней. Мы должны суметь сделать невозможное, должны работать 24 часа в сутки, чтобы у нас была максимально эффективная кампания, - заявила журналистам председатель «Единого национального движения» и один из лидеров платформы «Единство» Тина Бокучава.



На брифинге Бокучава представила своих заместителей - Зазу Гогаву и Игоря Нармания.



Она также призвала женскую организацию партии избрать председателя, который станет ее третьим заместителем.



«Победа оппозиции на выборах 26 октября - единственный шанс спасти страну. Я верю, что благодаря единству, общим усилиям и командности наша страна победит, и евроатлантический выбор нашей страны будет спасен. До выборов осталось 106 дней. Мы должны сделать невозможное, должны работать 24 часа в сутки, чтобы у нас была самая эффективная кампания, самая налаженная организационная структура для этих выборов, которые имеют решающее значение для нашей страны и нашего евроатлантического будущего. Я рада, что эту очень ответственную работу вместе со мной в качестве моего заместителя поведет Заза Гогава. Кроме того, я приняла решение назначить своим заместителем председателя молодежной организации «Национального движения» Игоря Нармания. Это институциональное решение, которое служит максимальному открытию партии для молодежи...



По тому же принципу я также приняла институциональное решение и прошу женскую организацию «Национального движения» избрать нового председателя, я была в этой роли с 2017 года, чем очень горжусь. Выбранный ими кандидат также займет должность моего заместителя.



В то время как партия Бидзины Иванишвили вытесняет женщин из политики, отменили женские квоты, гонит из парламента, из экономики, из страны, когда 70% находящихся в вынужденной эмиграции в странах-членах ЕС – именно женщины, наша цель - максимально способствовать участию женщин в политике. Поэтому по моей инициативе мы также внесли изменение в устав партии, согласно которому минимум 30% в избирательных списках партии будут укомплектованы женщинами», - сказала Бокучава.





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