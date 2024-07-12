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Ряд европейских государств не примут участие в министерских встречах, организованных Венгрией
12.07.2024 20:08
Швеция и ряд других европейских государств не будут участвовать в министерских встречах, организованных Венгрией в качестве временного председателя Совета ЕС.
Как пишет Reuters со ссылкой на заявления шведского правительства, демарш стран связан с шагом Виктора Орбана, который несколько дней назад провел переговоры с Владимиром Путиным, что вызвало недовольство некоторых европейских лидеров.
«Действия Венгрии наносят вред ЕС, и это должно иметь последствия для Будапешта. Именно поэтому Швеция не участвует в неофициальных встречах, запланированных на июль», — заявила министр по вопросам Европы правительства Швеции Джессика Росвалл.
По ее словам, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша на этих встречах будут представлены госслужащими, а не на уровне министров, а ряд других стран ЕС рассматривают возможность принятия аналогичного решения.
Венгрия стала председателем Евросоюза на принципе ротации первого июля и будет пользоваться этим статусом до 31 декабря.
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