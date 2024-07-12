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Петрас Аустревичус: Призываю руководство Грузии поправить компас
12.07.2024 20:10
Призываю руководство Грузии поправить свой компас, в противном случае упустите и европейский путь, - написал на своей странице в Twitter европарламентарий Петрас Аустревичус.
«Впервые с 2008 года не было записано намерение Грузии вступить в НАТО. Это совпадает с обещанием правящей партии страны победить «либеральный фашизм». Призываю руководство Грузии поправить свой компас, в противном случае упустите и европейский путь», - написал Аустревичус.
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