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Грузия поддержала резолюцию ГА ООН «О технической и физической безопасности украинских ядерных объектов»
13.07.2024 10:31
Грузия входит в число 99 стран, поддержавших резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «О технической и физической безопасности украинских ядерных объектов».
В резолюции также содержится призыв к России вывести свои вооруженные силы с территории Украины и освободить Запорожскую атомную электростанцию. За документ проголосовали 99 стран. 60 делегатов воздержались. В том числе Армения.
Резолюция требует от России «прекратить свою агрессию против Украины» и «безоговорочно вывести свои вооруженные силы с территорий этой страны в ее международно признанных рамках».
В документе также содержится просьба вывести с Запорожской атомной электростанции военных и других лиц, находящихся там без разрешения и вернуть Украине контроль над ядерным объектом.
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