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Лидер ЕНД: Важно встретиться с каждым гражданином, чтобы совместными усилиями сменить власть Иванишвили
13.07.2024 12:29
Очень важно, чтобы мы от имени «Единства» встретились с каждым гражданином Грузии, посетили каждый регион, каждый город Грузии, чтобы совместными усилиями осуществить самые важные изменения в нашей стране, сменить власть Иванишвили и вернуть страну на путь демократического и европейского развития, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.
Председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава вместе с региональным секретарем партии Георгием Ботковели и лидерами «Единства» встречаются с жителями Цнори в Кахетии.
«Сегодня у нас две встречи в Цнори. Очень важно, чтобы мы от имени «Единства» встретились с каждым гражданином Грузии, посетили каждый регион, каждый город Грузии, чтобы совместными усилиями осуществить самые важные изменения в нашей стране, сменить власть Иванишвили и вернуть страну на путь демократического и европейского развития. Для этого необходима активность, очень активная кампания, о старте которой мы объявили в рамках «Единства», и сейчас, конечно, самое главное – спасти европейское будущее нашей страны с привлечением людей, разделением их проблем, обсуждением путей совместного решения и осуществлением изменений», - заявила Тина Бокучава.
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