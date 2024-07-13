

Президенту рекомендованы две кандидатуры в члены Высшего совета юстиции

13.07.2024 13:52





С целью назначения члена Высшего совета юстиции, не являющегося судьей, комиссия обратилась к президенту Грузии с заявлением и рекомендовала Георгия Бурджанадзе и Каху Цикаришвили.



Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.



«Президент назначит не являющегося судьей члена Высшего совета юстиции не позднее 15 июля 2024 года.



Мониторинг процесса собеседования с кандидатами в несудейские члены Высшего совета юстиции будут вести эксперты Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).



Главные шаги фундаментальной реформы Высшего совета юстиции отражены в «Грузинской хартии», разработанной президентом Грузии. Одним из основных шагов является оценка и проверка квалификации, добросовестности, независимости членов Высшего совета юстиции и другой важной информации о них независимой и беспристрастной комиссией.



Президент полномочна дискреционно отобрать и назначить членом Высшего совета юстиции одного из участвующих в конкурсе кандидатов, из тех, кто соответствует установленным законом требованиям. Несмотря на это, решением президента создана независимая отборочная комиссия, которая представит президенту рекомендации относительно участников конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета юстиции.



Срок полномочий не являющегося судьей члена Высшего совета юстиции, назначенного президентом Грузии, истекает 22 июля 2024 года.



Полный процесс собеседования транслировался в прямом эфире на официальных страницах президента Грузии в соцсетях Facebook и YouTube, а также на сайте Общественного вещателя Грузии, - говорится в информации, распространенной администрацией президента.





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