|
|
|
Президенту рекомендованы две кандидатуры в члены Высшего совета юстиции
13.07.2024 13:52
С целью назначения члена Высшего совета юстиции, не являющегося судьей, комиссия обратилась к президенту Грузии с заявлением и рекомендовала Георгия Бурджанадзе и Каху Цикаришвили.
Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.
«Президент назначит не являющегося судьей члена Высшего совета юстиции не позднее 15 июля 2024 года.
Мониторинг процесса собеседования с кандидатами в несудейские члены Высшего совета юстиции будут вести эксперты Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).
Главные шаги фундаментальной реформы Высшего совета юстиции отражены в «Грузинской хартии», разработанной президентом Грузии. Одним из основных шагов является оценка и проверка квалификации, добросовестности, независимости членов Высшего совета юстиции и другой важной информации о них независимой и беспристрастной комиссией.
Президент полномочна дискреционно отобрать и назначить членом Высшего совета юстиции одного из участвующих в конкурсе кандидатов, из тех, кто соответствует установленным законом требованиям. Несмотря на это, решением президента создана независимая отборочная комиссия, которая представит президенту рекомендации относительно участников конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета юстиции.
Срок полномочий не являющегося судьей члена Высшего совета юстиции, назначенного президентом Грузии, истекает 22 июля 2024 года.
Полный процесс собеседования транслировался в прямом эфире на официальных страницах президента Грузии в соцсетях Facebook и YouTube, а также на сайте Общественного вещателя Грузии, - говорится в информации, распространенной администрацией президента.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна