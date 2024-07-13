

Георгий Вашадзе: Мы должны смыть позор в виде «Грузинской мечты»

13.07.2024 13:58





Мы должны смыть позор в виде «Грузинской мечты». Мы должны избавиться от этого позора. Выход в единстве, стоянии вместе, развитии, движении вперед и мы обязательно добьемся результата, - заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе перед встречей с населением на центральной площади Цнори в Кахетии.



Он подчеркнул важность единства оппозиционных партий и поддержки международных партнеров.



«Единство – это то, что поможет нам пережить это трудное время и спасти Грузию. Мы должны пожать друг другу руки, встать вместе, войти в Европейский союз, создать рабочие места, развивать сельское хозяйство, что особенно важно для Кахетии, и самое главное, мы должны смыть позор в виде «Грузинской мечты», мы должны избавиться этого позора. То, что происходит с Грузией, невероятно, возможно, нам и в худшем кошмаре это не могло присниться, но выход стоянии вместе, развитии, движении вперед и мы обязательно добьемся результата.



Не проходит и дня, чтобы в Грузию не приезжала высокопоставленная делегация, а это значит, что мы, грузинский народ, имеем большую поддержку со стороны наших западных партнеров. Почему они приезжают так интенсивно?! Потому что они видят, что сейчас в Грузии решающий момент и единственное, что нас спасет – это единство. Цель одна, Грузия победит благодаря единству, и мы освободимся от позора», - заявил Вашадзе.





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