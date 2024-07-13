

«Русский клуб» проводит в Шекветили тренинги для учителей и учащихся грузинских школ - СГБ и МВД не отвечают на вопросы

13.07.2024 15:40





В Шекветили, в отеле "Мираж", уже второй день проходит конференция для преподавателей русского языка, организованная "Русским клубом", в которой принимают участие учителя грузинских государственных школ. Об этом сообщает сообщает Batumelebi.



Отмечается, что мероприятие возможно, финансируется Россотрудничеством (Федеральное агентство РФ по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству)

Информация об этом мероприятии размещена на их сайте.



По данным организации, аналогичные тренинги проходят и в оккупированных регионах Грузии.



По данным администрации отеля, в тренинге принимают участие около 30 учителей государственных школ.



Batumelebi отмечает, что подсанкционное Россотрудничество в предыдущие годы активно финансировало подобные проекты в Грузии. В 2021 году Россотрудничество спонсировало аналогичный тренинг, в котором приняли участие Давид Гоциридзе из ТГУ и профессор Татьяна Мегрелишвили из Технического университета Тбилиси. Тогда в проекте приняла участие также и представитель департамента национальных учебных программ министерства образования и науки Грузии Ана Мхеидзе.



Согласно данным korsovet.ge Координационного совета российских соотечественников Грузии (КСОРСГ), Россотрудничество профинансировало преподавание аналогичного содержания в 2023 году.



"В повестке семинара указано, что по итогам мероприятия — на гала-вечере, который должен состояться 14 июля, дети-победители будут награждены главой Секции российских интересов Дмитрием Трофимовым", - пишет "Batumelebi и указывает, что "всего приглашено 100 гостей".



По данным издания, тренинги проводят приглашенных из Российской Федерации тренеры. К примеру, Наталья Новикова, которая является сотрудником "Университета дружбы народов" и которая находится под украинскими санкциями с 2022 года.



Также приглашена Татьяна Марченко (Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына) и Вадим Криско (Институт русского языка им. Виноградова).



Согласно повестке, которую получила Редакция «Batumelebi, в семинаре помимо преподавателей должны принять участие представители вузов, Дома юстиции и муниципалитетов. По тому же плану семинар должен завершиться 14 июля гала-вечером, на котором также будут присутствовать сотрудники МИД России.



На вопросы "Batumelebi", нарушали ли приглашенные из России преподаватели закон об оккупации, ни МВД, ни служба государственной безопасности не отвечают. В Министерстве образования на вопросы издания также не дают ответа.



Издание опросило директоров школ - была ли у них информация об участии детей в этом мероприятии, однако внятного ответа и они дать не смогли.



То, что в организованной "Русским клубом" мероприятии участвуют учителя публичных школ Грузии, подтвердила владелица гостиницы Лия Самадашвили. По ее словам, она не владеет информацией об участии в мероприятии санкцированных лиц, однако, по ее словам, оплачивает проведение мероприятия Николай Сентицкий, учредитель "Русского клуба".





Согласно информации, указанной на странице Россотрудничества, упомянутая организация является российским ведомством, "основной миссией которого является усиление гуманитарного влияния России в мире".

С 2021 года они получили неофициальное название «Русский дом».



Организация была создана указом тогдашнего президента РФ Медведева в 2008 году, и ее целью является увеличение и популяризация российского влияния в мире, особенно в странах СНГ.





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