

Экс-посол США: отношения между США и Грузией никогда не были такими плохими

13.07.2024 15:49





Бывший посол США в Грузии Ян Келли в эфире телекомпании Formula прокомментировал похолодание отношений Соединенных штатов с Грузией.



«Мы находимся в очень плохой ситуации с точки зрения грузино-американских отношений. Отношения между США и Грузией никогда не были такими плохими, за исключением 90-х годов.



Мы наблюдаем действия Госдепартамента в плане отмены виз, замораживания помощи, законопроекта в Конгрессе, который предписывает Госдепартаменту выявить тех, кто несет ответственность за дистанцирование Грузии от Америки. Очевидно, что все это преследование интересов России».



Бывший посол отмечает, что в последние месяцы риторика представителей правящей партии Грузии стала еще более враждебной:



«Риторика и действия «Грузинской мечты» враждебны не только против Америки, но и против собственного гражданского общества. Что в свою очередь отвратительно.



Принятый закон «об иностранных агентах» практически является отражением российского. «Грузинская мечта» пересекла траекторию, идущую на Запад. Сейчас отношения будут становиться все хуже и хуже, но время еще есть. Правящая партия должна восстановить доверие США к ним, но до сих пор мы не видели никаких признаков этого», — заявил Ян Келли.



SOVA

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