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Кобахидзе надеется на победу Трампа? - «отношения начнут оздоравливаться максимум с начала следующего года»
13.07.2024 18:11
Такие решения не помогают оздоровлению и перезагрузке отношений. Это все очень печально, но я настроен оптимистично. Я считаю, что отношения начнут оздоравливаться максимум с начала следующего года, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по поводу приостановки финансирования со стороны партнеров.
По его оценке, такие решения не будут способствовать улучшению отношений между странами-партнерами.
Между тем, как отметил премьер, к 2030 году Грузия сравнительно с другими странами-кандидатами будет наиболее готова к интеграции в Евросоюз.
«Это печальное решение. Это не поможет оздоровить отношения. За 3-4 года в Грузии сложились такие процессы, что в отношениях возникли качественно определенные трудности, и это необходимо перезагрузить и оздоровить.
Такие решения не помогают оздоровлению и перезагрузке отношений. Это все очень печально, но я настроен оптимистично. Я считаю, что отношения начнут оздоравливаться максимум с начала следующего года
Мы настроены оптимистично. Скажу, что к 2030 году Грузия будет наиболее готова к интеграции в Европейский союз по сравнению со всеми странами-кандидатами. Для этого и дальше будут предприниматься соответствующие шаги», - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
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