

Кобахидзе надеется на победу Трампа? - «отношения начнут оздоравливаться максимум с начала следующего года»

13.07.2024 18:11





Такие решения не помогают оздоровлению и перезагрузке отношений. Это все очень печально, но я настроен оптимистично. Я считаю, что отношения начнут оздоравливаться максимум с начала следующего года, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по поводу приостановки финансирования со стороны партнеров.



По его оценке, такие решения не будут способствовать улучшению отношений между странами-партнерами.



Между тем, как отметил премьер, к 2030 году Грузия сравнительно с другими странами-кандидатами будет наиболее готова к интеграции в Евросоюз.



«Это печальное решение. Это не поможет оздоровить отношения. За 3-4 года в Грузии сложились такие процессы, что в отношениях возникли качественно определенные трудности, и это необходимо перезагрузить и оздоровить.



Такие решения не помогают оздоровлению и перезагрузке отношений. Это все очень печально, но я настроен оптимистично. Я считаю, что отношения начнут оздоравливаться максимум с начала следующего года



Мы настроены оптимистично. Скажу, что к 2030 году Грузия будет наиболее готова к интеграции в Европейский союз по сравнению со всеми странами-кандидатами. Для этого и дальше будут предприниматься соответствующие шаги», - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





