

Кобахидзе принял участие в мероприятиях, проведенных в рамках «Дней гор 2024» в Тушети

13.07.2024 18:51





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил регион Тушети, где он присутствовал на открытии фестиваля «Дни гор 2024»» и праздника «Тушетоба» .



«Тут красивейшие места. Хочу поблагодарить всех тех людей, которые заботятся об этой красоте и традициях. Очень важно отмечать такие дни, что, конечно, будет продолжаться и в дальнейшем», — сказал премьер-министр.



«Дни гор» проводятся в высокогорных регионах администрацией правительства Грузии. Сегодня фестиваль принимают: Тушети, Хевсурети, Местия и Казбеги; 20 июля мероприятия пройдут в Бахмаро, Горди, Годердзи и Цагери.







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