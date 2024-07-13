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Кобахидзе принял участие в мероприятиях, проведенных в рамках «Дней гор 2024» в Тушети
13.07.2024 18:51
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил регион Тушети, где он присутствовал на открытии фестиваля «Дни гор 2024»» и праздника «Тушетоба» .
«Тут красивейшие места. Хочу поблагодарить всех тех людей, которые заботятся об этой красоте и традициях. Очень важно отмечать такие дни, что, конечно, будет продолжаться и в дальнейшем», — сказал премьер-министр.
«Дни гор» проводятся в высокогорных регионах администрацией правительства Грузии. Сегодня фестиваль принимают: Тушети, Хевсурети, Местия и Казбеги; 20 июля мероприятия пройдут в Бахмаро, Горди, Годердзи и Цагери.
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