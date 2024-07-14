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Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы во время встречи со сторонниками


14.07.2024   10:42


Бывший президент США Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы, произошедшей во время встречи со сторонниками в штате Пенсильвания.

По данным CNN, в Секретной службе сообщили, что погибли вооруженный человек и один из участников встречи, двое участников тяжело пострадали.

Трамп сообщил в соцсети, что в него стреляли и пуля попала «в верхнюю часть правого уха».

По информации Секретной службы, бывший президент в настоящее время находится в безопасности.


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