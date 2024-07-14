|
|
|
Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы во время встречи со сторонниками
14.07.2024 10:42
Бывший президент США Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы, произошедшей во время встречи со сторонниками в штате Пенсильвания.
По данным CNN, в Секретной службе сообщили, что погибли вооруженный человек и один из участников встречи, двое участников тяжело пострадали.
Трамп сообщил в соцсети, что в него стреляли и пуля попала «в верхнюю часть правого уха».
По информации Секретной службы, бывший президент в настоящее время находится в безопасности.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна