

Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы во время встречи со сторонниками

14.07.2024 10:42





Бывший президент США Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы, произошедшей во время встречи со сторонниками в штате Пенсильвания.



По данным CNN, в Секретной службе сообщили, что погибли вооруженный человек и один из участников встречи, двое участников тяжело пострадали.



Трамп сообщил в соцсети, что в него стреляли и пуля попала «в верхнюю часть правого уха».



По информации Секретной службы, бывший президент в настоящее время находится в безопасности.





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