

Трамп: Я никогда не сдамся

14.07.2024 10:46





Бывший президент США Дональд Трамп отправил своим сторонникам по электронной почте краткое сообщение, в котором заявил, что никогда не сдастся.



«Это сообщение от Дональда Трампа. Я никогда не сдамся!», - пишет бывший президент США.



Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы во время встречи со сторонниками в штате Пенсильвания. Погиб один из участников встречи, двое тяжело пострадали. Погиб и сам стрелок, который был нейтрализован сотрудниками Секретной службы США.





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