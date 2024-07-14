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Трамп: Я никогда не сдамся
14.07.2024 10:46
Бывший президент США Дональд Трамп отправил своим сторонникам по электронной почте краткое сообщение, в котором заявил, что никогда не сдастся.
«Это сообщение от Дональда Трампа. Я никогда не сдамся!», - пишет бывший президент США.
Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы во время встречи со сторонниками в штате Пенсильвания. Погиб один из участников встречи, двое тяжело пострадали. Погиб и сам стрелок, который был нейтрализован сотрудниками Секретной службы США.
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