

Джо Байден поговорил с Дональдом Трампом по телефону

14.07.2024 11:11





По сообщению Белого дома, президент США Джо Байден переговорил по телефону с Дональдом Трампом, на которого было совершено покушение в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании.



Белый дом не раскрывает содержание их разговора. Байден также поговорил с губернатором Пенсильвании и мэром города Батлер, где Трамп проводил встречу со сторонниками.



«Сегодня президент Джо Байден возвращается в Вашингтон. Завтра утром в Белом доме он получит обновленную информацию от Министерства внутренней безопасности США и представителей правоохранительных органов», — говорится в заявлении Белого дома, о котором сообщает CNN.



В Пенсильвании на предвыборной встрече кандидата в президенты США, экс-президента Дональда Трампа со своими сторонниками, произошла стрельба. Трамп получил ранение, однако его жизни ничего не угрожает. Позже пресс-секретарь Трампа сообщил, что Трамп чувствует себя хорошо и проходит обследование в местном медицинском учреждении. В то же время CNN со ссылкой на правоохранительные органы сообщила, что стрелок был ликвидирован. По сообщениям представителей правоохранительных органов, в результате стрельбы на митинге сторонников Трампа погиб один человек, еще двое были ранены. Трамп принес соболезнования их семьям.







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