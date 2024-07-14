

Манджгаладзе: У демократии в мире много врагов, в том числе в США и Грузии

14.07.2024 14:17





Один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе осудил нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления.



Как отметил Паата Манджгаладзе, у демократии много врагов, в том числе и в Грузии.



«У демократии в мире много врагов, в том числе в США и Грузии. Сегодняшние действия «Грузинской мечты», когда мы должны быть ближе к демократическому миру, наших партнеров винят в конспирологических теориях, что является оскорблением США. Нам нужно не такое правительство, которое создаст новые барьеры с США, а правительство, которое будет ближе к нашим партнерам для Грузии, в интересах Грузии. Я осуждаю всякое насилие и желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления», - заявил Паата Манджгаладзе.



Для справки, Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы во время встречи со сторонниками в штате Пенсильвания. Погиб один из участников встречи, двое участников тяжело пострадали. Погиб и сам стрелок, который был нейтрализован сотрудниками Секретной службы США. Федеральное бюро расследований (ФБР) США идентифицировало личность человека, участвовавшего в покушении на бывшего президента, заявив, что это 20-летний Томас Мэтью Крукс. Трамп покинул больницу вскоре после получения соответствующей медицинской помощи.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





