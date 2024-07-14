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Зурабишвили: Я глубоко шокирована нападением на бывшего президента США Трампа
14.07.2024 14:19
Я глубоко шокирована нападением на бывшего президента США Трампа, - об этом в соцсети пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По словам президента, политическое насилие прискорбно и ему не должно быть места в демократии.
«Я желаю президенту Трампу и всем пострадавшим скорейшего выздоровления и выражаю соболезнования семье погибшего в результате нападения», — написала президент Зурабишвили.
Для справки, Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы во время встречи со сторонниками в штате Пенсильвания. Погиб один из участников встречи, двое участников тяжело пострадали. Погиб и сам стрелок, который был нейтрализован сотрудниками Секретной службы США. Федеральное бюро расследований (ФБР) США идентифицировало личность человека, участвовавшего в покушении на бывшего президента, заявив, что это 20-летний Томас Мэтью Крукс.
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