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Премьер-министр Грузии обвинил в нападении на Трампа «Партию глобальной войны»


14.07.2024   14:24


Партия глобальной войны не меняет методов. В XXI веке либеральный фашизм, радикализм, поляризация, ненависть и кровавые атаки на политиков стали обычным явлением в Америке и Европе, - так откликается премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на нападение на бывшего президента США Дональда Трампа.

Кобахидзе выражает Дональду Трампу солидарность и желает здоровья.

«Партия глобальной войны не меняет методов. В XXI веке либеральный фашизм, радикализм, поляризация, ненависть и кровавые атаки на политиков стали обычным явлением в Америке и Европе. Выражаю солидарность и желаю Дональду Трампу здоровья», - пишет Кобахидзе в социальной сети «Фейсбук».


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