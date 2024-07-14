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Премьер-министр Грузии обвинил в нападении на Трампа «Партию глобальной войны»
14.07.2024 14:24
Партия глобальной войны не меняет методов. В XXI веке либеральный фашизм, радикализм, поляризация, ненависть и кровавые атаки на политиков стали обычным явлением в Америке и Европе, - так откликается премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на нападение на бывшего президента США Дональда Трампа.
Кобахидзе выражает Дональду Трампу солидарность и желает здоровья.
«Партия глобальной войны не меняет методов. В XXI веке либеральный фашизм, радикализм, поляризация, ненависть и кровавые атаки на политиков стали обычным явлением в Америке и Европе. Выражаю солидарность и желаю Дональду Трампу здоровья», - пишет Кобахидзе в социальной сети «Фейсбук».
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