

Мдинарадзе: политическое насилие и попытка убийств - почерк партии глобальной войны и либерального фашизма

14.07.2024 14:30





Шокирующе, возмутительно и тревожно - нападение на кандидата в президенты в государстве флагмане демократии с целью его ликвидации! - пишет в социальной сети исполнительный секретарь "Грузинской мечты", лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



По его словам, «политическое насилие и попытка убийств, подрывные действия и пропаганда лжи, война и разрушения – почерк партии глобальной войны и либерального фашизма».



«Мы желаем президенту Трампу выздоровления и скорейшего возвращения к избирательной борьбе, а американскому народу и миру - мира, победы демократии и справедливости!», - написал он.



Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы во время встречи со сторонниками в штате Пенсильвания. Погиб один из участников встречи, двое участников тяжело пострадали. Погиб и сам стрелок, который был нейтрализован сотрудниками Секретной службы США. Федеральное бюро расследований (ФБР) США идентифицировало личность человека, участвовавшего в покушении на бывшего президента, заявив, что это 20-летний Томас Мэтью Крукс.





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