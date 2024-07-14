

Человек, стрелявший в Трампа, был зарегистрирован как республиканец - CNN

14.07.2024 14:32





Человек, стрелявший на митинге сторонников Трампа, был зарегистрирован как республиканец, пожертвовавший 15 долларов группе, связанной с демократами, сообщает CNN.



Преступник, который пытался убить бывшего президента США Дональда Трампа — 20-летний Томас Мэтью Крукс.



Отчеты Федеральной избирательной комиссии показывают, что Томас Крукс в январе 2021 года выделил 15 долларов комитету политических действий Демократической партии под названием «Проект прогрессивной явки».



Томас Мэтью Крукс жил в Бетел-Парке, пригороде Питтсбурга. В 2022 году он окончил среднюю школу Бетел-Парк.



При этом согласно базе данных избирателей Пенсильвании, Крукс был зарегистрирован для голосования как республиканец, сообщили СМИ. Президентские выборы в этом году были бы первыми, на которых он смог бы проголосовать.



Для информации: В Пенсильвании, на предвыборной встрече кандидата в президенты США, экс-президента Дональда Трампа со своими сторонниками в городе Батлер, произошла стрельба. Трамп получил ранение, однако его жизни ничего не угрожает. Позже пресс-секретарь Трампа сообщил, что Трамп чувствует себя хорошо и проходит обследование в местном медицинском учреждении. В то же время CNN со ссылкой на правоохранительные органы сообщила, что стрелок был ликвидирован. По сообщениям представителей правоохранительных органов, в результате стрельбы на митинге сторонников Трампа погиб один и тяжело ранены двое участников митинга. Трамп принес соболезнования их семьям.



По заявлению Федеральной службы расследований США, произошедшее было попыткой убийства Дональда Трампа. Кроме того, согласно ФБР, фигурантом нападения является ликвидированный 20-летний Томас Мэтью Крукс.







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